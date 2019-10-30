إيرباص تفوز بصفقة بيع 300 طائرة لشركة «أندي جو» للطيران منخفض التكاليف

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية "أيرباص" أمس الثلاثاء، فوزها بأحد أكبر العقود في تاريخها لبيع 300 طائرة إلى شركة الطيران منخفض التكاليف الهندية "أندي جو". وتقدر قيمة الصفقة بحوالي 30 مليار دولار وفقا للأسعار الرسمية.

تشمل الصفقة طائرات طراز "أيه 321 نيو" ذات الجسم الضيق بما في ذلك الفئة الأطول مدى من الطراز "أيه 320 نيو إكس.إل.آر" . وبهذه الصفقة يصل إجمالي طلبيات "أندي جو" من طائرات هذا الطراز إلى 730 طائرة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه الصفقة تمثل أحدث انتصار للشركة الأوروبية على منافستها الأمريكية "بوينج" التي مازالت تعاني من تداعيات أزمة طائرتها "737 ماكس" التي قررت سلطات السلامة الجوية في العالم وقف تشغيلها منذ آذار/مارس الماضي في أعقاب حادثي سقوط طائرتين من هذا الطراز أحدهما في تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي في إندونيسيا والثاني في آذار/مارس الماضي في إثيوبيا مما أسفر عن مقتل المئات.

يذكر أن مدى الطائرة "أيه 321 إكس.آر.إل" يصل إلى 4700 ميلا وهو ما يعني أن شراء هذا الطراز سيتيح لشركة "أندي جو" تسيير رحلات باستخدام الطائرة ذات الجسم الضيق على خطوط لم يكن يعمل عليها إلا طائرات أكبر حجما.

في الوقت نفسه فإن سوق الطيران الهندي سريع النمو يجذب المزيد من الشركات للاستثمار فيه حيث قررت شركة الطيران السنغافورية "سنجابور أيرلاينز" و"آير ايجيا" التي أسست فروع محلية لها في الهند.