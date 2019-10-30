 تشيلي تلغي استضافة مؤتمري المناخ والباسيفيك بسبب الاضطرابات - بوابة الشروق
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تشيلي تلغي استضافة مؤتمري المناخ والباسيفيك بسبب الاضطرابات

بوينس آيرس - د ب ا:
نشر فى : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 5:24 م | آخر تحديث : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 5:24 م

أعلن رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا اليوم الأربعاء إلغاء استضافة بلاده المؤتمر الدولي القادم لتغير المناخ المقرر تنظيمه فى ديسمبر المقبل، ومؤتمر آسيا والباسيفيك المقرر إقامته فى نوفمبر المقبل بسبب الاضطرابات الحالية بها.

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