هيئة الإطفاء في لندن تعرب عن خيبة أملها بسبب تقرير حول حريق برج جرينفيل

أعربت هيئة إطفاء الحرائق في لندن عن "خيبة أملها" بسبب تقرير وجه لها انتقادات كبيرة اليوم الأربعاء، حول تعاملها مع الحريق المدمر الذي تسبب في وفاة 72 شخصا ببرج "جرينفيل تاور" في عام 2017 .

وسلط تقرير أولي بشأن التحقيق في الحادث الضوء على "أوجه قصور منهجية" من قبل الهيئة، بما في ذلك سوء عملية الإخلاء وإجراءات خاصة بالقيادة والاتصال.

وقال داني كوتون، المفوض في الهيئة في بيان "نرحب باعتراف رئيس (لجنة التحقيق) بشجاعة والتزام رجال الإطفاء في العمل ليلا".

وأضاف كوتون: "لكننا نشعر بخيبة أمل بسبب بعض الانتقادات الموجهة على مستوى الأفراد، الذين وضعوا في ظروف غير مسبوقة تماما وواجهوا أكثر الظروف التي لا يمكن تصورها، أثناء محاولة إنقاذ حياة الآخرين".

وقال مارتن مور-بيك، رئيس لجنة التحقيق إن تقريره "انتقد الكثير من النواحي الخاصة برد فعل هيئة إطفاء الحرائق".

وأضاف مور-بيك أن كبار المسؤولين في هيئة الإطفاء "لم يتلقوا تدريبا بشأن تحديد وجود حريق في الجدار الخارجي لمبنى شاهق الارتفاع، ولا طريقة التعامل معه".

وتابع: "لم يكن هناك خطة طوارئ للإجلاء".

ووقعت مأساة "برج جرينفيل" في يونيو من عام 2017، حيث امتد حريق من إحدى الشقق سريعا ليأتي على البرج شاهق الارتفاع. والتهمت النيران كثيرا من الضحايا الذين كانوا يغطون في سبات عميق وقت اندلاع الحريق، وعندما استيقظ كثيرا منهم، وجدوا مخارج الطوارئ مغلقة.