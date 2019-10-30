"إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا محمد لمحزنون".. بهذه الكلمات نعت الإذاعة المخصصة لعزاء الشاب محمد عيد ضحية تذكرة قطار طنطا، الذي سقط تحت عجلات القطار، إذ أقيم عزائه في شارع مبارك بمنطقة شبرا الخيمة، وسط جمع غفير من أهله وأصدقائه.

قبل أن تطأ قدماك منزل الشاب محمد عيد، تقابلك عبارة كُتبت على جدران الشارع " الشهيد محمد عيد"، ويحيط بك أصدقاء "عيد" الذين وقفوا على ناصية الشارع يتلقون العزاء، من بينهم عامر جمال صديق محمد عيد "الروح بالروح" كما يقول، متحدثا عن آخر مكالمة دارت بينه وبين عيد قبل وفاته تحت عجلات القطار رقم 934.

تحدث عامر لـ "الشروق": "قبل الحادثة بأسبوع كلمني محمد وقال لي إنه مسافر الإسكندرية، وآخر مكالمة بيني وبينه كانت قبل الحادثة بيوم"، يلتقط عامر أنفاسه ثم يواصل حديثه: "محمد قال لي في المكالمة أنا مشتغلتش والدنيا شتت علينا، ومبعتش ولا ميدالية، ولا عارفين نبيع ولا نشتغل، وعاوزين نرجع ومفيش فلوس".

بدا الحزن على وجه عامر وهو يتحدث عن بضاعة صديقه التي تأثرت بسبب سوء الأحوال الجوية "لما الدنيا مطرت الشغل اللي عمله محمد من الميداليات والحظاظات المكتوب عليها بالزيت أصابه التلف، فقرر الرجوع"، لكن عامر أراد التأكيد على أن صديقه المتوفي ليس بائعًا جائلا كما قيل: "محمد موهوب وحاصل على دبلوم، وبيعمل شغل الهاند ميد بايده، وبيعتبر إن شغله ده هواية".

لكن رواية عامر قابلتها رواية مغايرة من شقيق ضحية القطار تامر عيد، الذي وقف يأخذ عزاء شقيقه قبل أن يتحدث للشروق، عن ملابسات مصرعه تحت عجلات قطار طنطا: "محمد كان رايح الإسكندرية يقضي أسبوع في شقة لنا بمنطقة الهانوفيل مع واحد صاحبه عشان كان مخنوق شوية، وليس كما يتردد إنه كان رايح يبيع، محمد لم يصطحب معه بضاعة من الأساس أثناء سفره".

يسرد الشاب الأربعيني لحظات ما قبل وقوع الحادثة، ومكالمة شقيقه الأخيرة مع أمه: "أخويا كلم الحاجة قالها مش معايا فلوس أرجع، قالت له اركب أوبر ونبقى نحاسب لما توصل، لكنه حماس الشباب قاده إنه يركب قطار مع صاحبه، فاصطدم بالكمسري اللي طلب منه دفع ثمن التذكرة، أو ينزل من القطار وهو ماشي، فاختار أحمد أنه ينزل، وتبعه محمد الذي تعلق بالقطار قبل أن يقع تحت عجلاته".

لم ينس تامر عيد شقيق الضحية أن يذكر آخر ما ذكره محمد قبل نزوله من القطار رغما عنه: "محمد قال قبل ما ينزل مفيش في البلد رحمة، مفيش جدعان في البلد، هي البلد بقت كده ليه".

تتفق رواية عامر صديق الضحية مع تامر شقيقه في أمر وهو أن محمد لم يكن بائعًا، بل كان يجيد صناعة الأعمال اليدوية ويقوم ببيعها في أماكن عامة مثل شارع المعز بالقاهرة الفاطمية، وتختلف في أمر آخر، إذ يرى عامر أن صديقه كان معه بضاعة لبيعها في الإسكندرية، بينما يرى شقيقه أن محمد كان يصطحب معه أثناء سفره إلى الإسكندرية "هدمتين" فقط، ولم يكن معه بضاعة من الأساس، وينفي تامر عيد ما قيل بأن محمد وصديقه كان يبيعا "ميداليات" في الإسكندرية.

وبالرغم من ذلك، يؤكد تامر عيد أن غايته الأولى متابعة قضية شقيقه حتى يحصل على حقه من الكمسري: "أنا مش مركز غير مع حق أخويا، أنا لا يهمني التعويض ولا غيره"، وهو ما يؤكده أصدقاء محمد بأن "حق محمد لازم يرجع".

ويختتم تامر حديثه بالقول إن ما نشر من مقاطع فيديو عن سيدة تدعي "إنها أم محمد أخويا، وإنه عاش معيشة الأيتام وهكذا.. هذا الكلام غير صحيح، وهذه السيدة ليست أمي ولا أعرفها، وحالتنا المادية كويسة الحمد لله"، حسبما يقول تامر.