 الرئاسة التركية: مشروع قرار مجلس النواب الأمريكي بشأن «نبع السلام» يهدد مستقبل العلاقات الثنائية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئاسة التركية: مشروع قرار مجلس النواب الأمريكي بشأن «نبع السلام» يهدد مستقبل العلاقات الثنائية

أنقرة - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 1:59 ص | آخر تحديث : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 1:59 ص

قال رئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، صباح اليوم الأربعاء، إن مشروع القرار الذي تبناه مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، بفرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها العسكرية في شمالي سورية التي تسميها "نبع السلام"، يهدد مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ألتون القول إن "مشروع القانون هذا لا يمكنه أن يردع إصرار تركيا على محاربة جميع المنظمات الإرهابية".

وصوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة لتشريع بفرض عقوبات على تركيا بسبب توغلها شمالي سورية.

وأوردت بلومبرج أن 403 أعضاء بالمجلس صوتوا لصالح مشروع القانون مقابل معارضة 16، وتم تمرير القانون بموجب إجراء عاجل يتطلب تمريره أغلبية الثلثين.


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