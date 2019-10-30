هوكس يتعثر أمام هيت ويخسر جهود يانج بسبب الإصابة

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خسر أتلانتا هوكس جهود لاعبه تراي يانج بسبب الإصابة كما خسر 112-97 أمام ميامي هيت في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين فجر اليوم الأربعاء.

وتصدر جون كولينز لاعب أتلانتا قائمة مسجلي النقاط في المباراة برصيد 30 نقطة.

وأحرز تايلر هيرو لاعب هيت الصاعد 29 نقطة، من بينها 19 نقطة في الربع الثاني، بينما أضاف جيمي باتلر 21 نقطة في ظهوره الأول مع ميامي وسجل زميله جوران دراجيتش 21 نقطة أيضا.

ودخل يانج لاعب هوكس المباراة محتلا المركز الثاني في قائمة مسجلي النقاط بمتوسط بلغ 34 نقطة في المباراة الواحدة بينما يتقاسم المركز الخامس في التمريرات الحاسمة برصيد تسع تمريرات لكنه أصيب في الكاحل الأيمن خلال الربع الثاني ولم يستكمل اللقاء.

وبعد كرة مشتركة مع جاستيس وينسلو غادر يانج الملعب وهو يعاني من الألم بعدما اكتفى بتسجيل خمس نقاط في 11 مباراة في ثاني أسوأ حصيلة في مسيرته الاحترافية.

وبعد خروج يانج بفترة قصيرة أعلن هوكس أن اللاعب تعرض لتمزق في كاحله الأيمن ولن يتمكن من استكمال المباراة.

وكان هوكس متأخرا 36-31 عند إصابة يانج ولم يكن بوسعه التنافس بقوة بعد خروجه ليسجل أقل عدد من النقاط للفريق هذا الموسم.

وشارك باتلر لأول مرة مع هيت وظهر بشكل جيد بعدما غاب عن أول ثلاث مباريات في الموسم بسبب إنجاب ابنته.