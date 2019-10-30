مخاوف في كاليفورنيا من انتشار حريقي غابات بسبب الرياح القوية

أثارت الرياح القوية التي هبت في ولاية كاليفورنيا الساحلية بالولايات المتحدة مساء أمس الثلاثاء المخاوف بشأن اتساع نطاق حريقي غابات كبيرين دمرا بالفعل منازل وأجبرا آلاف الأشخاص على النزوح.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في البلاد من ظروف خطيرة للغاية في أجزاء من شمال وجنوب كاليفورنيا ابتداءً من حوالي الساعة 11 مساءً يوم الثلاثاء (0600 بتوقيت جرينتش الأربعاء) وتستمر حتى الخميس.

وسوف تشترك الرياح القوية مع انخفاض نسبة الرطوبة في تهيئة ظروف مواتية لانتشار الحريقين الكبيرين في الولاية - حريق جيتي بالقرب من لوس أنجليس وحريق كينكاد في مقاطعة سونوما شمال سان فرانسيسكو.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تهب أقوى الرياح ليلة الثلاثاء وتستمر حتى الغد.

ويواجه أكثر من 200 ألف شخص أوامر بالإخلاء بسبب حريق كينكاد، في الوقت الذي تأثر فيه عشرات الآلاف من الناس بنيران جيتي.

وللمساعدة في منع حدوث المزيد من الحرائق، قطعت شركة باسفيك جاس أند اليكتريك / بى جى أند إى / الكهرباء عن ملايين السكان في خطوة تهدف إلى الحيلولة دون اندلاع المزيد من الحرائق جراء احتكاك كابلات الكهرباء.