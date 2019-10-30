الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية: خطر إعادة ظهور تنظيم داعش مجددا حقيقي

قال الناطق الرسمي باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، إن بلاده تسعى إلى تحقيق 3 أهداف ذات أولوية فيما يتعلق بالأزمة السورية، ستركز عليها في جهودها خلال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي من المقرر عقده في 14 نوفمبر المقبل.

وأضاف أن هذه الأهداف، يأتي على رأسها، مواصلة محاربة إرهاب تنظيم داعش والحفاظ على النتائج التي أحرزها التحالف الدولي، معقبًا أن خطر إعادة ظهور تنظيم داعش مجددًا في شمال شرق سوريا حقيقي.

وتابع أنه "يتعيّن علينا أن نواصل معًا الحرب ضد تنظيم داعش، في إطار التحالف الدولي، مع مراعاة التطورات الإقليمية في الآونة الأخيرة".

ولفت إلى أن الهدف الثاني لبلاده، يتمثل في ضرورة العمل على حماية السكان المدنيين في سوريا، سعيًا نحو تجنب وقوع كارثة إنسانية جديدة هناك.

واستطرد: "وبما أن الحل الوحيد كفيل بتسوية النزاع السوري هو حل سياسي، لهذا نؤيد استئناف العملية، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية برعاية الأمم المتحدة".