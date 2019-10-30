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مفاجآت في تشكيل تشيلسي أمام اليونايتد

محمد مجدي
نشر فى : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 9:36 م | آخر تحديث : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 9:36 م

أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد، والتي ستُقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستامفورد بيريدج، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية.

وجاء تشكيل البلوز مكون من:

حراسة المرمى: ويللي كاباييرو

خط الدفاع: رييس جيمس، كورت زوما، مارك جويهي، ماركوس ألونسو

خط الوسط: جورجينيو، ماتيو كوفاسيتش، بيلي جليمور، كريستيان بوليسيتش

خط الهجوم: هدسون أودوي، ميشي باتشواي

وكان تشيلسي قد تأهل لدور الـ16 من البطولة بعد أن فاز على بيرنلي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب تيرف مور.


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