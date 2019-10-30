

يحتفل العالم في 31 أكتوبر من كل عام بالعيد الأكثر رعبا وهو "الهالوين" أو وفق مسميات أخرى "عيد القديسين".

ويلجأ المحتفلون إلى ارتداء ملابس مرعبة ليلة الهالوين من كل عام، وهي الأزياء الرسمية للاحتفال، وتمتلئ الأجواء بالديكورات والإكسسوار المرتبط بالأشياء المرعبة.

ومن طقوس ذلك العيد، مرور الأطفال على المنازل بأزياء الهالوين المرعبة لأخذ الحلوى، ومن حيل الأطفال البريطانيين لهذا العام ارتداء بدلة "بوريس جونسون" رئيس وزراء بريطانيا، واستلهام تسريحة شعره.

ووفقا لبحث جديد أجرته "Beano Studios"، يحتل رئيس الوزراء البريطاني الحالي بوريس جونسون المرتبة العاشرة في قائمة أزياء الهالوين الأكثر شعبية بين الأطفال هذا العام، وكشفت النتائج أيضًا عن أن أكثر من 2000 من الآباء والأمهات والأطفال البريطانيين الذين شملهم الاستطلاع يستخدمون البريكست كمصدر إلهام لهم في هذا العيد، وأن أكثر من 25% منهم يعملون كسياسيين بريطانيين مشهورين.

وتحظى لافتات "بريكست" بشعبية أيضًا ضمن ديكورات الهالوين في بريطانيا لهذا العام، مع احتمالية وجود أعلام أو منحوتات وشعارات سياسية خلال هذا العيد.

واعتبر ثلث المشاركين، بوريس جونسون، ضمن المشاهير الأكثر رعبا، وتفوق على جونسون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أظهر البحث أنه على قائمة الشخصيات التي تسبب الرعب للأطفال، وتضمنت القائمة شخصيات خارقة وكائنات سحرية مثل سبايدر مان الذي احتل المركز الثاني في القائمة التي ضمت شخصيتي "الجوكر" و"وندار وومن" في القائمة.

ويعيش مواطنو الاتحاد الأوروبي في بريطانيا أجواء متوترة منذ أن قررت المملكة الخروج من الاتحاد الأوروبي في عام 2016، وكلما اقتربت بريطانيا نحو الخروج من الاتحاد كلما تملك القلق والخوف المواطنين ممن يعيشون داخل الممكلة، إذ تسمح قوانين دول الاتحاد لمواطنيها بحرية التنقل والعيش فيما بينها، وهو ما سيصبح لاغيًا في حال خروج بريطانيا.

ويرغب رئيس الوزراء البريطاني بخروج بريطانيا من الاتحاد باتفاق أو بدونه، وتولى جونسون المنصب بعد استقالة تريزا ماي، بالرغم من توصل حكومتها لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن "بريكست" في نوفمبر 2018، لكن الاتفاق قوبل بالرفض من قبل نواب مجلس العموم البريطاني، الأمر الذي اضطرها إلى تقديم استقالتها في 25 مايو الماضي.

وعيد الهالوين هو عطلة سنوية يتم الاحتفال بها كل عام في 31 أكتوبر، ويأتي هذا العام يوم الخميس من شهر أكتوبر، وقد نشأ مع الاحتفال بالسلتيك القديم، وهو مهرجان الحرائق الفصلية الأربعة، وكان يقام عند منتصف المسافة بين الاعتدال في الخريف والانقلاب الشتوي، وكان الناس فيه يشعلون النيران ويرتدون الأزياء لدرء الأشباح، ويعود تاريخه إلى المهرجان السلتي القديم في سامهاين، الذي كان يقام قبل 2000 سنة في المنطقة التي هي الآن أيرلندا والمملكة المتحدة وشمال فرنسا.