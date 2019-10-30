 جمعية مصارف لبنان: البنوك ستعاود العمل اعتبارا من بعد غد الجمعة - بوابة الشروق
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جمعية مصارف لبنان: البنوك ستعاود العمل اعتبارا من بعد غد الجمعة

علم لبنان
علم لبنان
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 3:44 م | آخر تحديث : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 3:44 م

أعلنت جمعية مصارف لبنان أن البنوك ستستأنف أعمالها بشكل طبيعي في جميع أنحاء البلاد ابتداء من بعد غد الجمعة.

وذكرت جمعية مصارف لبنان – في ختام اجتماعها المنعقد اليوم – أنه نظرا لتراكم العمل بسبب طول فترة الإغلاق، فقد تقرر تمديد ساعات عمل البنوك يومي الجمعة والسبت المقبلين حتى الساعة الخامسة من بعد الظهر.

وأشارت إلى أن خدمات البنوك ستستمر غدا عبر أجهزة الصراف الآلي فقط، على أن يقوم موظفو البنوك في الغد بإنجاز الأعمال المتراكمة والتحضير لمباشرة استقبال الزبائن بدءا من يوم الجمعة.

وأغلقت البنوك في لبنان على مدى 11 يوم عمل متصلة وذلك منذ بدء الاحتجاجات الشعبية والتظاهرات الحاشدة التي عمت البلاد منذ 17 أكتوبر الجاري اعتراضا على التدهور الشديد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وسوء خدمات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والنفايات.


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