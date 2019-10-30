مصادر: نستلة تدرس بيع اثنتين من شركاتها المحلية الصينية بقيمة مليار دولار

قالت مصادر مطلعة أمس الثلاثاء إن شركة الصناعات الغذائية السويسرية العملاقة "نستلة" تدرس بيع اثنتين من شركاتها المحلية الصينية مقابل أكثر مليار دولار بعد سنوات من محاولات إنعاش هذه المنتجات في السوق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الشركة السويسرية تراجع حاليا ملكيتها لشركة إنتاج الحلوى الصينية "هسو فو شي" وشركة إنتاج الحساء الصيني سريعة التحضير "يينلو" مقابل أكثر من مليار دولار.

كانت "نستلة" قد استحوذت على الشركتين عام 2011 حيث كانت تسعى إلى الاستفادة من الطلب الاستهلاكي في الصين، قبل أن تجد نفسها بعد ذلك في مواجهة تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني ككل.

يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه مارك شنايدر الرئيس التنفيذي للشركة منذ توليه المنصب عام 2017 إلى تقليص عدد الشركات التابعة للشركة السويسرية، بما في ذلك بيع عدد من الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة ومنها شركة لإنتاج الشيكولاتة وأخرى لإنتاج مستحضرات العناية بالبشرة وشركة تأمين على الحياة مقابل نحو 15 مليار دولار.

ومنذ تولى شنايدر رئاستها باعت "نستلة" التي تنتج القهوة "نيسبرسو" وأغذية الأطفال "جربر" أكثر من 12 شركة تابعة.