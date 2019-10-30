اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش التركي الغازي والقوات السورية في ريف رأس العين

اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم الأربعاء، بين الجيش السوري من جهة، والجيش التركي والموالين له، من جهة أخرى، في منطقة "تل الورد " بريف "رأس العين"، فيما شهدت المنطقة حركة نزوح كبيرة للأهالي.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر رسمية سورية - أن الجيش التركي والفصائل السورية الموالية له، والمتمركزة في منطقة "عنيق الهوى"، استهدفت بالمدفعية منازل الأهالي في قرية "تل الورد" برأس العين الجنوبي الشرقي، وقامت باحتلال قريتي: "المحمودية " و"الدربو" بريف "رأس العين".

وأوضحت أن الجيش السوري أحكم سيطرته على أربع قرى جديدة في ريف "رأس العين " الجنوبي الشرقي بمحافظة "الحسكة" ، هي : أم "حرملة ، وباب الخير ، وأم عشبة، والأسدية، حيث تمكن من تقليص المسافة باتجاه الحدود التركية إلى ثلاثة كيلومترات.

وكان الجيش التركي مدعوما بفصائل المعارضة المسلحة السورية، قد شن في وقت سابق، هجوما عنيفا استهدف ريف "رأس العين" ، وخاصة ناحية "أبو راسين" ، بينما دخل الجيش السوري الأطراف الجنوبية لناحية "أبو راسين" ويواصل التقدم شمالا نحو الحدود السورية - التركية.