تأهل مانشستر سيتي وإيفرتون وليستر لدور الثمانية بكأس الرابطة

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تأهل فريق مانشستر سيتي حامل اللقب إلى دور الثمانية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه ساوثهامبتون 3 /1 الثلاثاء في دور الستة عشر.

كما تأهل إيفرتون لدور الثمانية عبر فوزه الصعب على ضيفه واتفورد 2 /صفر بينما حجز ليستر سيتي مقعده في دور الثمانية بفوزه على مضيفه بيرتن ألبيون 3 /1 ، وفاز كولشيستر على مضيفه كرولي تاون 3 /1 .

وعلى ملعب بيريلي ستاديوم ،حسم ليستر سيتي الفوز على بيرتن بثلاثة أهداف حملت توقيع كيليتشي إيهياناتشو ويوري تيليمانس وجيمس ماديسون في الدقائق 7 و20 و89 وتكفل ليام بويس بالهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 52.

وعلى ملعب جوديسون بارك، فاز إيفرتون على ضيفه واتفورد بهدفين سجلهما المدافع ميسون هولجيت في الدقيقة 72 والمهاجم ريتشارليسون في الوقت بدل الضائع.

وعلى ملعب الاتحاد ، حقق سيتي فوزا بنكهة أرجنتينية على ساوثهامبتون حيث جاءت الأهداف الثلاثة للفريق بتوقيع لاعبين من الأرجنتين.

وتقدم المدافع نيكولاس أوتاميندي بهدف لسيتي في الدقيقة 20 ثم أضاف المهاجم سيرخيو أجويرو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 38 و56.

ورد جاك ستيفينز بهدف لساوثهامبتون في الدقيقة 75.

جاءت أولى ملامح الخطورة بعد مضي عشر دقائق من بداية المباراة عبر تصويبة قوية من انجيلينو من خارج منطقة الجزاء ولكن اليكس مكارثي حارس ساوثهامبتون وقف له بالمرصاد.

وفرض مانشستر سيطرته على مجريات اللعب بشكل كامل بفضل تحركات جابريل جيسوس وسيرخيو أجويرو ورياض محرز، لكنه لم يشكل الخطورة المطلوبة على مرمى ساوثهامبتون في أول ربع ساعة.

وضاعت فرصة محققة لسيتي في الدقيقة 18 عبر تسديدة قوية من أنجيلينو من داخل منطقة الجزاء لكن مكارثي أبعدها ببراعة.

وجاءت الدقيقة 20 لتشهد هدف السبق لسيتي بواسطة أوتاميندي عبر ضربة رأس متميزة من داخل منطقة الجزاء مستغلا التمريرة المتقنة لزميله البرتغالي بيرناردو سيلفا.

واستمرت السيطرة المطلقة لسيتي على مجريات المباراة بعد هدف أوتاميندي دون ظهور أي أنياب هجومية حقيقية لساوثهامبتون الذي اكتفى بأداء الدور الدفاعي.

وأضاف أجويرو الهدف الثاني لسيتي في الدقيقة 38 إثر هجمة منظمة انتهت بتمريرة متقنة من كيلر والكر على خط المرمى تماما ليلمس المهاجم الأرجنتيني الكرة إلى داخل الشباك.

وكاد فيل فودن أن يحرز ثالث أهداف سيتي قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول عبر تسديدة خادعة من خارج منطقة الجزاء ولكن مكارثي أنقذ مرماه من هدف مؤكد.

ولم يحدث أي جديد في الدقائق الأخيرة لينهي سيتي الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد.

وبعد مرور خمس دقائق من بداية الشوط الثاني أوشك سيتي على تسجيل الهدف الثالث عبر انفراد كامل لبيرناردو سيلفا ولكن مكارثي تفوق على نفسه وأنقذ الموقف بثبات.

وسجل أجويرو الهدف الثاني له والثالث لسيتي في الدقيقة 56 بعدما تلقى تمريرة رائعة من محرز أمام المرمى مباشرة لم يجد معها أي صعوبة في هز الشباك.

وتدخل كلاوديو برافو حارس مانشستر في أول اختبار حقيقي له وتصدى لفرصة هدف محقق عن طريق جاك ستيفينز.

ورد جاك ستيفينز بهدف لساوثهامبتون في الدقيقة 75 إثر ضربة ركنية من الناحية اليمنى ارتقى لها ستيفينز برأسه في الشباك.

ومرت أخر ربع ساعة وسط هجمات متبادلة بين الفريقين مع ميل الأفضلية قليلا لصالح ساوثهامبتون، لكن دون حدوث أي تغيير على مستوى النتيجة.