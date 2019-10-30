مترو أنفاق خال من الركاب يخرج عن مساره في ألمانيا

خرج مترو أنفاق خال من الركاب عن مساره في قلب مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا مساء أمس الثلاثاء.

وصرح متحدث باسم الشرطة بأن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، لكن الحادث أسفر عن أضرار مادية.

وأوضح المتحدث أن قائد القطار سار به في المسافة بين محطة زندلينجر تور ومحطة فراونهوفشتراسه رغم أن أحد المكابح كان مشدودا.

وأضاف المتحدث أن من غير المعروف بعد ما إذا كان سبب الحادث خلل فني أو خطأ بشري.

وتم قطع الحركة على خطين حديدين في أعقاب الحادثة، حسبما صرحت شركة (إم في جي) للنقل، ونوهت الشركة إلى أن اضطراب الحركة يمكن أن يستمر حتى نهاية العمل أمس.