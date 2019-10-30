وزيرة الاستثمار تبحث مع الصندوق السعودى للتنمية دعم المرحلة الثانية من برنامج تنمية سيناء

بحثت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع خالد بن سلمان الخضيرى، نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودى للتنمية فى الرياض، مساهمة الصندوق السعودى فى دعم المرحلة الثانية لبرنامج تنمية سيناء، وفق بيان لوزارة الاستثمار أمس.

وأكد الخضيرى خلال لقائه بوزيرة الاستثمار على هامش مشاركتها فى منتدى مستقبل الاستثمار، بالعاصمة السعودية «الرياض»، حرصه على توفير الدعم اللازم للمشروعات التنموية التى يتم تنفيذها فى إطار خطة تنمية سيناء؛ حيث تم الاتفاق على استمرار وتيرة العمل السريعة التى تسير بها خطة التنمية، بهدف تعزيز معدلات الإنجاز الحالية، والتجهيز لانطلاق مشروعات المرحلة الثانية من خطة تنمية سيناء.

وساهم الصندوق السعودى للتنمية بجانب الصناديق العربية فى دعم المرحلة الأولى للبرنامج بقيمة 2.6 مليار دولار.

وبحث الجانبان، استراتيجية التعاون المستقبلية بين مصر والصندوق السعودى للتنمية.

وأكدت نصر، أن الحكومة المصرية تحرص على دعم أواصر التعاون مع مؤسسات التمويل العربية بشكل عام والصندوق السعودى للتنمية على وجه الخصوص، لاسيما مع دوره فى دعم جهود التنمية فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أهمية تركيز المشروعات الممولة من الصندوق السعودى للتنمية خاصة فى سيناء على تحقيق أكبر أثر تنموى واجتماعى على المواطنين، من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين البنية الأساسية لتحفيز الاستثمار.

ودعت الوزيرة المستثمرين السعوديين إلى زيادة استثماراتهم السعودية فى مصر خلال المرحلة المقبلة، فى ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية فى مشروعات مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.

يذكر أن محفظة التعاون بين مصر والصندوق السعودى للتنمية، وصلت إلى 2,013 مليار دولار، خلال الفترة الماضية، موزعة على 24 مشروعا فى عدد من القطاعات الإنتاجية والاستثمارية.

وخلال المنتدى، دار حوار بين الوزيرة وعدد من الصناديق العربية، منها صندوق الاستثمارات العامة؛ حيث تم بحث زيادة التعاون بين مصر والصندوق بهدف زيادة الاستثمارات السعودية فى مصر، وتم الاتفاق على تشجيع الشركات السعودية لضخ استثمارات جديدة لاسيما فى مشروعات مثل محور قناة السويس والتنمية العقارية والتشييد والبناء والطاقة المتجددة.