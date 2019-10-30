إقبال ملحوظ بالكليات النظرية خلال أول أيام الترشح بانتخابات اتحادات الطلاب

• قضايا الدولة تحسم جدل عدم السماح لغير مسددي المصروفات الترشح.. ورؤساء جامعات العاصمة يؤكدون ضمان شفافية الانتخابات





انطلق ماراثون انتخابات اتحادات الطلاب على مستوى الجامعات، اليوم، بفتح باب الترشح للانتخابات وسحب وتقديم الاستمارات، وسط إقبال شبه منعدم في الكليات الطبية والهندسية، وإقبال ملحوظ بالكليات النظرية خصوصا كليتي الحقوق والتجارة على مستوى جامعات القاهرة الكبرى.

قال طايع عبداللطيف المشرف على انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات، إنه سيتم إعلان الكشوف المبدئية 3 نوفمبر المقبل، ثم تلقي الطعون 4 نوفمبر المقبل، على أن تعلن الكشوف النهائية 5 نوفمبر المقبل، موضحا أنه كلف مديري رعايات الشباب على مستوى الجامعات برفع كل الأرقام والمؤشرات الأولية بصورة يومية على نظام إلكتروني بموقع المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار إلى بدء الدعاية الانتخابية 6 نوفمبر المقبل، على أن تجرى انتخابات الجولة الأولى الأحد 10 نوفمبر المقبل، ويتم انتخاب الأمناء ومساعديهم على مستوى الكليات 12 نوفمبر المقبل، وانتخاب رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد على مستوى الكليات في 13 نوفمبر المقبل.

وحسم مجلس الدولة الجدل حول عدم السماح لغير مسددي المصروفات الترشح للانتخابات، حيث أرسل المستشار سامح محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، خطابا إلى طايع عبداللطيف، أكد خلاله أن اللائحة الجديدة لانتخابات اتحادات الطلاب وقانون الجامعات لا يمنعنا الطلاب الذين لم يسددوا مصروفاتهم للترشح لعضوية لجان الاتحادات، موضحا أنه لا يجود اشتراط سداد الطالب للرسوم الدراسية للتقدم لخوض الانتخابات الحالية.

وشدد رؤساء جامعات العاصمة الكبرى (القاهرة، وعين شمس، وحلوان)، على ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات وعدم التدخل فيها بأي شكل من الأشكال لتشكيل طلاب الكليات مجلس اتحاد يليق بيهم ويعبر عنهم.

وأكد محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن إدارة العملية الانتخابية تتسم بالنزاهة والشفافية، وفتح مجال المنافسة بين الطلاب في إطار الالتزام بنطاق التيار الوطني الواسع، وعدم الانحياز لأسباب شخصية.

وقال رئيس الجامعة إن المعيار الرئيسي الذي لابد أن تخضع له عملية الاختيار هو خدمة الأنشطة الطلابية الإبداعية وعدم الانخداع أمام الشعارات، مشددًا على عدم استخدام المرشحين الدعاية السياسية أو الدينية أو الطائفية وأن تكون الدعاية شخصية للطالب فيما أنجزه من أنشطة أو خدمات للطلاب، داعيا الطلاب إلى المشاركة في العملية الانتخابية.

وأكد رئيس جامعة حلوان ماجد نجم، لـ"الشروق"، حرص الجامعة على إجراء انتخابات الطلاب بما يلبي رغباتهم في الاختيار لتمثيلهم تمثيل جيد، موجها الطلاب بضرورة التواصل مع مكتبه في حالة وجود شكاوى أو أي مخالفات وتدخلات لحلها.