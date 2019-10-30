المبعوث الأممي لسوريا: اللجنة الدستورية السورية تمهد لتسوية سياسية بالبلاد

أكد المبعوث الأممي لدى سوريا جير بيدرسون، أن اللجنة الدستورية السورية تمهد لتسوية سياسية في البلاد، وترسل إشارات أمل إلى السوريين في أنحاء العالم.

وأعرب بيدرسون، خلال اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف برعاية الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، عن ترحيبه بحضور النساء في اللجنة، مضيفا "أن السنوات التسع من النزاع التي مرت بها البلاد صعبة عليكم.. ولكن وجودكم وجها لوجه إشارة أمل إلى السوريين في أنحاء العالم".

ودعا بيدرسون السوريين إلى التحلي بالصبر والمثابرة لتقديم التنازلات والمشاركة البناءة في النقاش والحوار، متابعا: "نواياكم الحسنة تجاه بعضكم البعض هي الأساس وعندها ستبدأ الثقة وسنرى البيئة المواتية للحوار.. إنكم هنا بناء على مبادئ أساسية وهي احترام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وتكامل أراضيها".

وأشار إلى أن اللجنة الدستورية بقيادة سوريا ويملكها السوريون، لافتا إلى أن المهام المنوطة بأعضاء اللجنة هي وضع أسس قانون واتفاق يجمع السوريين وإنهاء القتال والانقسام وانعدام الثقة.