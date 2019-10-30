عميد طب بني سويف: افتتاح أول مركز قومي لتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة قريبا

تفقد، اليوم، الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي يرافقه اللواء طبيب محمد رضا عوض مدير مركز التأهيل الطبي بالقوات المسلحة سابقا واستشاري التأهيل الطبي والروماتيزم بالقوات المسلحة ورئيس جمعية رضا عوض الخيرية، المرحلة الأخيرة من تجهيز مبنى مركز التأهيل الطبي التابع لجامعة بني سويف بشرق النيل، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة وتجهيز آليات التشغيل والتجهيزات الطبية للمركز ووضع خطة التشغيل للمركز في خلال 6 أشهر.

وصرح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بأن افتتاح المركز سيتم في القريب العاجل بمشيئة الله تعالي وأن تجهيز المركز سيتم بالتعاون مع جمعية رضا عوض الخيرية وبعض البنوك والجمعيات الحكومية والأهلية.

وأضاف الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، أن المركز هو أول مركز قومي لتأهيل الأطفال ذوي الحتياجات الخاصة على مستوى صعيد مصر ويضم المركز عيادات خارجية للكشف وعيادات خاصة بعمل التأهيل البدني والتأهيل الوظيفي والنفسي للأطفال ذوي الأحتياجات الخاصة وسيعمل بالمركز أساتذة من كلية الطب بجامعة بني سويف من أقسام: الروماتيزم والتأهيل والعظام والنفسية والتخاطب والسمعيات والعصبية ويحتوي المركز على العلاج المائي وحمامات سباحة علاجية واستشفائية والعلاج الطبيعي وقسم داخلي لإقامة الاطفال ذوى الاحتياجات الخاصة التي تحتاج إلى جلسات تأهيل مستمر وقاعة مؤتمرات كبيرة وقاعة درس خاص بكلية الطب.

ويقام المركز على مساحة 4000 فدان، ويضم كل ما هو جديد في علاج حالات التأهيل وهو الوحيد المجهز على أعلى مستوى على شمال الصعيد والذى يخدم المحافظة والمحافظات المجاورة.

وسيساهم المركز بشكل كبير في تقديم خدمة طبية متطورة للأطفال ذوي الأحتياجات الخاصة لإعادة تأهليهم طبيا مرة أخرى والتعامل بصور طبيعيه.