أطباء بلا حدود: سفينة الإنقاذ أوشن فايكنج تتمكن أخيرا من إنزال 104 مهاجرين في إيطاليا

وصلت سفينة الإنقاذ المخصصة للأعمال الخيرية "أوشن فايكنج" اليوم الأربعاء إلى سواحل جزيرة صقلية وأنزلت 104 مهاجرين كانت قد أنقذتهم في البحر قبل 11 يوما.

وذكرت منظمة "أطباء بلا حدود" في تغريدة على تويتر أن "السفينة أوشن فايكنج رست في ميناء بوزالو في إيطاليا. بعد أكثر من 12 يوما من الغموض في البحر، تمكن 104 ناجين أخيرا من النزول في مكان آمن".

وتشغِّل منظمتا "أطباء بلا حدود" و"إس.أو.إس. ميديتيراني" الخيريتان السفينة.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) بأن أطباء فحصوا حالة المهاجرين ، وتم نقلهم بعد ذلك إلى مركز محلي لاستقبال المهاجرين. ومن بين المهاجرين امرأتان حبليان و41 قاصرا بينهم رضيعان.

وقبلت إيطاليا أمس الثلاثاء السماح للسفينة بالرسو في بوزالو بعد التوصل إلى اتفاق مع فرنسا وألمانيا حول استقبال البلدين لسبعين من المهاجرين.

ولا تزال سفينة آلان كردي، وهي سفينة أخرى لإنقاذ المهاجرين تشغلها منظمة "سي آي" الألمانية الخيرية، عالقة في البحر وعلى متنها 90 مهاجرا أنقذتهم يوم السبت الماضي.

وقال جوردون إيسلر المتحدث باسم سي آي إن طاقم السفينة تلقى خلال عمليات الإنقاذ تهديدات من ميليشيات مسلحة ليبية تعمل كخفر سواحل للدولة.