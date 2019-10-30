 إصابة 3 فلسطينيين واعتقال 2 منهم هجوم للمستوطنين على مزارعين بالضفة الغربية - بوابة الشروق
الأربعاء 30 أكتوبر 2019 2:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

إصابة 3 فلسطينيين واعتقال 2 منهم هجوم للمستوطنين على مزارعين بالضفة الغربية

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 2:40 م | آخر تحديث : الأربعاء 30 أكتوبر 2019 - 2:40 م

أصيب ثلاثة فلسطينيين، واعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي اثنين منهم اليوم الأربعاء، عقب هجوم للمستوطنين على المزارعين بالحجارة في بلدة حواة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس إن مجموعة من مستوطني مستوطنة "يتسهار"، هاجموا المزارعين الفلسطينيين بالحجارة خلال قطفهم الزيتون في منطقة النقار المحاذية للمستوطنة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة برضوض.

وأوضح أن المصابين هم: رئيس بلدية حوارة ناصر الحواري، ونائب رئيس البلدية كمال عودة واللذان جرى اعتقالهما، والمواطن محمود شحادة، مؤكدا أن مواجهات اندلعت في المنطقة في محاولة لصد هجوم المستوطنين.

يذكر أن الأمن الإسرائيلي كان قد أقر بمعطيات مقلقة حول تصاعد عمليات "الإرهاب اليهودي" خلال العام المنصرم بزيادة مضطردة بلغت 30% عن العام الذي سبقه.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك