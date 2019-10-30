الحكومة الألمانية تستحدث مركزا لمكافحة الكراهية على الإنترنت

وافق مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، على خطة من تسع نقاط تتضمن استحداث مركز في المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية من أجل التحقيق في جرائم الكراهية على الإنترنت.

وبحسب الخطة، التي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإنه سيُجرى إلزام مشغلي المنصات الإلكترونية بالإبلاغ لدى هذا المركز بالمحتويات التي تقع تحت طائلة القانون، مثل التهديدات بالقتل وإثارة الفتن.

ويتعين أن يوافق البرلمان الألماني (بوندستاح) على غالبية النقاط في هذه الخطة حتى تصبح سارية المفعول.

ولا تتضمن الخطة مكافحة الكراهية على الإنترنت فحسب، بل أيضا توفير نفس درجة الحماية الخاصة من تشويه السمعة أو القذف، التي يتمتع بها الساسة على المستوى الاتحادي والولايات، للساسة في المحليات.

كما استجابت الخطة لمطالب متعلقة بتوفير حماية أفضل لأطقم الممرضين والأطباء، حيث سيُجرى تشديد العقوبات على جرائم الاعتداء على أطباء أو ممرضين لتصبح بنفس مستوى درجة العقوبة الخاصة بمقاومة موظف إنفاذ قانون.

كما يعتزم مجلس الوزراء الألماني تعزيز الوقاية من التطرف، حيث من المقرر تمديد دعم العديد من البرامج المتخصصة في تعزيز الديمقراطية، وتشديد العقوبات على التعقب أو التحريض أو الإهانة على الإنترنت.

وتأتي خطة الحكومة كرد فعل على الهجوم الإرهابي اليميني المتطرف الأخير في مدينة هاله.