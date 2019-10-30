الصحة العالمية تنجح في حصار فيروس إيبولا القاتل بإحدى مناطق الكونغو الديمقراطية

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تمكنت من حصار فيروس"إيبولا" القاتل، في منطقة واحدة فقط، في الكونغو الديمقراطية وهي منطقة "المثلث " الكائنة بين مدن: "مومباسا "و"كوماندا" و"بيني" و"مانديما"؛ معتبرة أن هذا يعد انتصارا "ملموسا " في مجال مقاومة هذا الوباء القاتل - الذي أودى بحياة ما يزيد على 2144 شخصا، خلال عام واحد في الكونغو الديمقراطية -.

وقال مايكل رايان، مدير الطوارىء لدى منظمة الصحة العالمية - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إن المنظمة تمكنت من محاصرة "الفيروس" القاتل، وإنه يتعين على المنظمة القضاء عليه تماما في الوقت الحالي، معربا عن تفاؤله بأن "الوباء" في طريقه إلى الانحسار، بعد أن كان منتشرا في 207 منطقة في الكونغو الديمقراطية قبل عامين.

وأضاف أن الجهود تتركز حاليا حول اجتثاث فيروس "إيبولا " من منطقة "المثلث"، مشيرا إلى أنها أولى المناطق التي شهدت ظهوره للمرة الأولى، محذرا من أن الفيروس أصبح متمركزا في مناطق ريفية لاتحظى بقدر كبير من الأمن.

ويقول مراقبون، انه على الرغم من محاصرة الوباء في مكان واحد فإنه من الصعب التنبوء بعدم وصوله إلى مناطق أخرى مستقبلا.

ومن المقرر أن تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعا قبل نهاية العام الحالي "2019" لبحث ما إذا كانت ستستمر في اعتبار"إيبولا" حالة طوارىء صحية "دولية " من عدمه، وذلك بعد تقييم الأوضاع على الأرض.