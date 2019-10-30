ولي العهد السعودي ورئيس وزراء الهند يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

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عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء الثلاثاء اجتماعا، مع رئيس الوزراء الهند ناريندرا مودي ناقشا خلاله "تنسيق الجهود المبذولة تجاه المستجدات الإقليمية والدولية".

وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) أن الجانبين استعرضا خلال الاجتماع "أوجه العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة لتطويرها، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها".

وفي ختام الاجتماع، وقع بن سلمان ومودي اتفاق إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي.

وذكر مودي، أن زيارته للمملكة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أنه سينخرط "في برامج حافلة خلال الزيارة".

وكان رئيس الوزراء الهندي قال إن السعودية ستستثمر في مشروعات المصب للنفط والغاز في الهند في إطار شراكة استراتيجية بين البلدين في خطوة تسهم أيضا في إتاحة منفذ ثابت لبيع الخام من أكبر دولة مصدره للنفط في العالم.