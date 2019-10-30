الناشطة المناخية جريتا تونبرج ترفض استلام جائزة بيئية عريقة

رفضت ناشطة المناخ السويدية المراهقة جريتا تونبرج، أمس الأول الثلاثاء، قبول جائزة بيئية تكريما لجهودها فى الحفاظ على المناخ؛ معللة موقفها بأن حركة المناخ تحتاج إلى وجود أشخاص فى السلطة للبدء بـ«الإنصات» إلى «العلم» وليس الجوائز.

ووفق وكالة «تى تى» السويدية للأنباء أن بعد الإعلان عن فوزها بالجائزة، أبلغ ممثل عنها الجمهور أنها لن تقبل استلام الجائزة ولا المبلغ المخصص لها الذى يقدر بنحو 52 ألف دولار.

ولم تكن هذه أول مرة تحصل تونبرج على جائزة، حيث سبق لها أن فازت بجائزة المجلس السنوية للبيئة بعد ترشيحها من قبل السويد والنرويج نظرا لجهودها فى مجال مكافحة التغيّر المناخى.

وتونبرج، التى تبلغ من العمر 16 عاما، التى جذبت حركتها «أيام جمعة من أجل المستقبل» ملايين الأشخاص، وتم تكريمها فى حفل فى ستوكهولم نظّمه مجلس دول الشمال الأوروبى، وهو هيئة إقليمية للتعاون بين برلمانات هذه الدول.

وتقول تونبرج: «حركة المناخ لا تحتاج إلى مزيد من الجوائز، ما نحتاج إليه هو أن يبدأ سياسيونا والأشخاص الذين هم فى السلطة بالإنصات إلى أفضل ما هو متوفر حاليا».

وبالرغم من الشكر الذى وجهته إلى مجلس دول الشمال على هذا الشرف الكبير، إلا أنها انتقدت دول الشمال الأوروبى لأنها لم تكن على مستوى سمعتها العظيمة فى قضايا المناخ، على حد وصفها.

وقالت تونبرج: «لا ينقصنا التباهى ولا الكلمات الجميلة، لكن عندما يتعلق الأمر بانبعاثاتنا الحقيقية وبصمتنا البيئية للفرد فهذه قصة مختلفة تماما».

وأصبحت تونبرج من الشخصيات المشهورة فى العالم بعد أن بدأت تقضى أيام الجمعة أمام البرلمان السويدى وهى تحمل لافتة كتب عليها «اضراب مدرسى من أجل المناخ».