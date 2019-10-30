وزير الطاقة: طرح أرامكو قريبا والقرار سيتخذه ولى العهد السعودى

قال وزير الطاقة السعودى الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الأربعاء: إن الطرح العام الأولى لشركة أرامكو المملوكة للدولة السعودية سيتم قريبا، وإن القرار سيتخذه ولى العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال الأمير عبدالعزيز، فى كلمة أمام مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذى يعقد فى الرياض «سيحدث قريبا.. لكنه سيحدث فى الوقت المناسب وبالنهج المناسب وبالتأكيد بالقرار المناسب»، مضيفا «سيكون أولا وقبل كل شىء قرار سعودى.. على وجه التحديد قرار الأمير محمد».

وكانت وكالة رويترز، نقلت عن ثلاثة مصادر أن أرامكو السعودية تستهدف الإعلان عن بدء طرحها العام الأولى فى الثالث من نوفمبر بعد إرجاء العملية فى وقت سابق من الشهر الحالى لإتاحة وقت للمستشارين لتأمين مستثمرين رئيسيين.

وقالت المصادر أيضا إن أمين الناصر، الرئيس التنفيذى لأرامكو، لم يكن حاضرا فى مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أمس الأول الثلاثاء، نظرا لاجتماعه مع مستثمرين فى الخارج قبيل الطرح العام.

وتتطلع «أرامكو» لطرح حصة تتراوح بين 1 و2% فى البورصة السعودية، فيما قد يصبح واحدا من كبرى عمليات الطرح العام الأولى على الإطلاق، وقد تصل قيمة الطرح إلى 20 مليار دولار.

وردا على استفسارات من «رويترز»، ذكرت أرامكو، أمس الأول الثلاثاء، أنها لا تعلق على الشائعات أو التكهنات، مضيفة أنها مستمرة فى التواصل مع المساهمين بشأن أنشطة التحضير للطرح العام الأولى، وأنها مستعدة «والتوقيت سيكون مرهونا بأوضاع السوق وسيتحدد وفق اختيار المساهمين».

وقال ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة أرامكو، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودى (صندوق الثروة السيادى)، خلال جلسة نقاش فى المؤتمر المنعقد فى الرياض: إن الشركة سيكون بها المزيد من المساهمين من المؤسسات قريبا.

وقال تليفزيون العربية المملوك لسعوديين فى نبأ عاجل نقلا عن مصادر الثلاثاء: إن اكتتاب المستثمرين فى الطرح العام الأولى لأرامكو السعودية سيبدأ فى الرابع من ديسمبر، مضيفا أن الشركة النفطية العملاقة ستعلن عن سعر الطرح فى 17 نوفمبر، فيما سيبدأ التداول على الشركة فى بورصة الرياض فى 11 ديسمبر المقبل.