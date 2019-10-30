مراهقة تضرب رجلا يرتدي زي دونالد ترامب في فلوريدا

اعتدت فتاة بالضرب على رجل كان يرتدي "ماسك" دونالد ترامب، كزي للهالويين فى ولاية فلوريدا الأمريكية، وواجهت الفتاة تهمًا بالاعتداء، وتم تصوير الحادث الذي وقع في أرض المعارض في نابولي، مساء السبت من قبل أصدقاء الفتاة البالغة من العمر 14 عامًا، ونشروه على Instagram، وذلك وفقًا لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

وطبقًا لمركز شرطة مقاطعة كولير بفلوريدا، فالفتاة خرجت من طابور دخول المنزل الموجود في مهرجان فلوريدا وضربت الرجل في فكه، وقال المركز إنها تواجه جنحة الاعتداء.

وقال الرجل المعتدى عليه، إن الفتاة بعد أن ضربته ، ضحكت وعادت إلى مكانها في الطابور حيث كانت مع حوالي أربعة من أصدقائها.

ووفقًا لصحيفة نابولي ديلي نيوز، فقد ذهب الرجل إلى الفتاة ليسألها عن سبب ضربها له، ثم وجد عاملاً في المهرجان وطلب منه إبلاغ الشرطة بالحادث.

ثم أجرى نائب رئيس الشرطة مقابلة مع الفتاة ووالديها، وأخبرت الشرطة والدي الفتاة بطبيعة الجريمة و "أن الدافع الوحيد هو ضرب ترامب ".