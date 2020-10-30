مقتل رجل حرقا في بنجلاديش بعد مزاعم بإساءة التعامل مع القرآن

قالت الشرطة في بنجلاديش اليوم الجمعة، إن رجلا تعرض لإشعال النيران فيه شمالي بنجلاديش بعد مزاعم بإساءة التعامل مع الكتب الإسلامية المقدسة في مسجد.

وقال رجلان في قرية بوريماري النائية في منطقة لالمنيرات، على بعد أكثر من 300 كيلومتر شمال غربي العاصمة دكا، لإمام مسجد محلي إن متشددين إسلاميين ربما خزنوا أسلحة غير مشروعة داخل مبنى المسجد، وفقا لما ذكرته الشرطة.

وحاول الرجلان بعد ذلك البحث عن الأسلحة على أحد الأرفف حيث تحفظ كتب القرآن والأحاديث، بطريقة وجدها الإمام غير محترمة في التعامل مع الكتب المقدسة.

في البداية حاصر السكان الرجلين في غرفة..

وقالت الشرطة إن عدة مئات من المسلمين هرعوا بعد ذلك إلى مكان الحادث في الليل وأخذوا أحد الرجلين إلى منطقة قريبة حيث ضربوه وأضرموا النار فيه.

وقال أبو نواز نيشات مسؤول بالحكومة المحلية إن الشرطة عثرت على جثة الرجل متفحمة.

وأضاف أن الغوغاء هتفوا "الله اكبر" بالعربية "الله اكبر" واشعلوا النار في الرجل. وانتشرت اللقطات على وسائل التواصل الاجتماعي بعد وقت قصير من الحادث.

وذكر نيشات أن الضحية كان يعاني من مشاكل نفسية بعد أن فقد وظيفته مؤخرًا كأمين مكتبة في كلية بمنطقة رانجبور المجاورة.

ولم تعثر الشرطة على أي أسلحة في المسجد وتم اقتياد الرجل الثاني لحجز الشرطة.

وكثيرا ما تؤدي الشائعات والخرافات إلى حوادث عنف في بنجلاديش. وقُتل أكثر من 50 شخصا في عمليات ضرب جماعي في عام 2019، وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان عين أُو ساليش كندرا.