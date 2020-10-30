الخارجية الإيرانية: الإمارات تصدر تأشيرات دخول لـ400 طالب إیراني

أعلنت وزارة الخارجية الايرانية أن دولة الامارات أصدرت تأشيرات دخول لـ 400 طالب إيراني للدراسات العليا خلال الأشهر الماضية لاجراء مقابلات في دبي.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن السفارة الايرانية في ابوظبي والقنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دبي والإمارات الشمالية(رأس الخيمة والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين) سيد محمد حسيني تمكنوا بعد متابعات وجهود خلال الاشهر الماضية من الحصول على تأشيرات لـ400 طالب ايراني في مراحل الماجستير والدكتوراه كانوا مستعدين لاجراء مقابلات في دبي، حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

ولم يتم إصدار تأشيرات للإيرانيين المتجهين للامارات خلال الاشهر الماضیة بسبب تفشي فيروس كورونا لكن قررت الإمارات إعادة تفعيل تاشيرات الدخول لطلاب ایرانیین اثر جهود المسؤولين الايرانيين.

يشار إلى أن علاقات ايران مع مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم الإمارات، تشهد توترا حيث يتهم المجلس طهران بالتدخل في شؤون دوله وبدعم التنظيمات الإرهابية وبتغذية النزعات الطائفية والمذهبية. غير أن إيران تنفي ذلك.