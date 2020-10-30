 الخارجية الإيرانية: الإمارات تصدر تأشيرات دخول لـ400 طالب إیراني - بوابة الشروق
الجمعة 30 أكتوبر 2020 4:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

الخارجية الإيرانية: الإمارات تصدر تأشيرات دخول لـ400 طالب إیراني

وزارة الخارجية الإيرانية
وزارة الخارجية الإيرانية
د ب أ
نشر في: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 4:18 م | آخر تحديث: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 4:18 م

أعلنت وزارة الخارجية الايرانية أن دولة الامارات أصدرت تأشيرات دخول لـ 400 طالب إيراني للدراسات العليا خلال الأشهر الماضية لاجراء مقابلات في دبي.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن السفارة الايرانية في ابوظبي والقنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دبي والإمارات الشمالية(رأس الخيمة والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين) سيد محمد حسيني تمكنوا بعد متابعات وجهود خلال الاشهر الماضية من الحصول على تأشيرات لـ400 طالب ايراني في مراحل الماجستير والدكتوراه كانوا مستعدين لاجراء مقابلات في دبي، حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

ولم يتم إصدار تأشيرات للإيرانيين المتجهين للامارات خلال الاشهر الماضیة بسبب تفشي فيروس كورونا لكن قررت الإمارات إعادة تفعيل تاشيرات الدخول لطلاب ایرانیین اثر جهود المسؤولين الايرانيين.

يشار إلى أن علاقات ايران مع مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم الإمارات، تشهد توترا حيث يتهم المجلس طهران بالتدخل في شؤون دوله وبدعم التنظيمات الإرهابية وبتغذية النزعات الطائفية والمذهبية. غير أن إيران تنفي ذلك.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك