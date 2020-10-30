تفاجأ الفلسطينيون فى قطاع غزة، على مداخل الكثير من المطاعم والمقاهي والأماكن العامة، بجهاز متعدد المهام، يعقم ويقيس درجات الحرارة في آن واحد، للوقاية من فيروس كورونا.

تقول هبة الهندي، مديرة شركة صناع الاختراع، لـ"فرانس برس"، إنها شعرت بكارثة تهدد القطاع المحاصر، مع بدأ انتشار إصابات كورونا، حينها علمت بأن عليها واجب تجاه أهل القطاع لتبدأ بتصنيع جهاز محلي بطول مترين يمكن استخدامه في الأماكن العامة ومداخل المحال التجارية والمرافق العامة، ويمكن أن يستخدمه الكبار والصغار، كما يعمل الجهاز على تقديم المواد المعقمة للشخص فور إقترابه منه.

ويصدر الجهاز حين اكتشاف حرارة مشتبهة، ضوءا تحذيريا باللون الأحمر، بينما فى الوضع الطبيعى يفتح الطريق أمام الزائر بعد تعقيمه.

وتوضح الهندي أن الهدف من الاختراع ليس لتحقيق أرباح، ولكن لمساعدة أهل القطاع، رغم أن سعر الجهاز يتراوح ما بين 550 إلى 1500 دولار.

ويقول مطر مطر، مسؤول الاستقبال بمطعم تابون فى غزة، إن الجهاز مميزا للغاية، إن الزبائن مبتهجين برؤية اختراع غزاوي يستخدم بالمكان.

ونال الجهاز إشادات واسعة من السلطة الفلسطينية بالضفة، رغم تعذر وصول الجهاز إليهم لمنع الاحتلال الإسرائيلى تصدير منتجات مصنوعة داخل القطاع.

يذكر أن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا فى القطاع تجاوز الـ5440، وسط أزمة اقتصادية بالغة الصعوبة، حيث وصلت نسبة البطالة إلى أكثر من 50%، ونسبة الأشخاص الذين يعيشون على الإعانات إلى 60%.