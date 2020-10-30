باكستان تستدعي دبلوماسيا هنديا للاحتجاج بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار

استدعت السلطات الباكستانية، اليوم الجمعة، دبلوماسياً هندياًَ رفيع المستوى إلى وزارة الخارجية؛ لتبلغه احتجاجها الشديد على انتهاكات وقف إطلاق النار عند "خط المراقبة"؛ والتي أدت إلى إصابة مدنيين اثنين.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية - في بيان نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم - "أن الهند انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار مرة أخرى يوم 29 أكتوبر الجاري، حيث أدى إطلاق القوات الهندية النيرانَ في قطاعي "نيزابير" و"راخشكري" على خط السيطرة إلى إصابة شخصين يبلغان من العمر 22 و36 عاماً".

وأشارت "الخارجية الباكستانية" إلى أن هذه الانتهاكات بلغت العام الجاري 2580 انتهاكا حتى الآن وتسببت في مقتل 19 شخصا وإصابة 199 آخرين.