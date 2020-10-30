رئيس وزراء أرمينيا يحمل أذربيجان وتركيا مسئولية فشل وقف إطلاق النار

دعا رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان الولايات المتحدة لتسمية الجهة المسؤولة عن فشل وقف إطلاق النار بمنطقة قره باغ، محملا أذربيجان وتركيا مسؤولية ذلك.

وأشار رئيس الوزراء في اتصال هاتفي بمستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي روبرت أوبراين، إلى استحالة ضمان وقف إطلاق النار دون الإشارة إلى الجهة التي انتهكته ومن هو الذي يهتم باستمرار الحرب، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

واتهم باشينيان أذربيجان بأنها انتهكت اتفاقات حول وقف إطلاق النار 3 مرات، "متجاهلة جميع قواعد العلاقات الدولية وجهود الرؤساء المناوبين لمجموعة "مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مؤكدا أن تركيا تدعم أذربيجان في ذلك.

وكان الجانب الأمريكي قد أفاد بأن أوبراين أكد خلال الاتصال مع باشينيان ضرورة وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ، ودعا الأطراف الخارجية إلى عدم التدخل في النزاع.