منتج فيلم «ستاشر» عن حصده سعفة مهرجان كان الذهبية: علمت بالصدفة من صديقة فرنسية

علق محمد تيمور، المنتح الفني لـ«ستاشر»، على حصاد الفيلم لجائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير من مهرجان كان السينمائي الدولي، قائلًا إنه فوجئ بشدة.

وأضاف في تصريحات لفضائية «التليفزيون المصري»، اليوم الجمعة، أنه علم بالخبر من قبيل الصدفة من صديقة فرنسية له حضرت المهرجان، موضحًا أنه لم يستطع السفر بسبب ظروف كورونا.

وذكر أنه لم يكن هناك أي توقع لهذه الجائزة، مشيرًا إلى صعوبة المنافسة في مهرجان كان، فضلًا عن رهبته.

وأوضح أن الفيلم استغرق عامًا ونصف، حتى انتهى التصوير قبل أزمة كورونا بحوالي شهر، لافتًا إلى صعوبة التمويل، بسبب ارتفاع التكلفة.

وكان «ستاشر» قد حصد جائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان موسكو السينمائي الدولي، وذلك بعد حصوله أيضًا على تنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان نامور البلجيكي في دورته الـ35.