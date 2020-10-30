محافظ الغربية: تطوير مكتب خدمة المواطنين طبقا لمنظومة التحول الرقمي للارتقاء بمستوى الأداء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، إنه يجري تطوير مكتب خدمة المواطنين طبقاً للرؤية العامة للدولة لمنظومة التحول الرقمي بهدف الارتقاء بمستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين لتلبية احتياجاتهم.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ اليوم الجمعة، وفد منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء؛ لعرض موقف المحافظة ونسب الاستجابة للشكاوى الواردة عبر المنظومة.

وعقد الوفد لقاء مع رؤساء المراكز والمدن، وذلك للتأكيد على آليات تحسين الأداء تنفيذاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 314 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين.

وفي نهاية اللقاء، قدم الدكتور طارق رحمي درع المحافظة لوفد المنظومة بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وذلك تقديراً للدور الذي تقوم به المنظومة تحت قيادة الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.