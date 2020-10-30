أزمة الخبز: «أقفاص» حديدية لتنظيم طوابير الخبز في دمشق تثير غضبا واسعا

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا صورة وصفت بالـ "صادمة"، تظهر أقفاصا من الشباك الحديدية مزدحمة بالأشخاص، وُضعت أمام أحد الأفران الحكومية في العاصمة دمشق "لتنظيم طوابير الخبز".

وكان مدير مخابز دمشق، نائل اسمندر، قد صرح لوسائل إعلام محلية، بأن هذه الطريقة استخدمت "لتنظيم الأدوار فقط، وللفصل بين الرجال والنساء وجنود الجيش". كما أضاف أن "ثقافة الدور (الطوابير) غير موجودة في سوريا".

وعقب ردود الفعل الغاضبة والانتقادات الواسعة عبر مواقع التواصل، أزالت محافظة دمشق الأقفاص واستبدلتها بعلامات على الأرض للفصل بين المواطنين.