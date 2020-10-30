كلوب: صلاح لعب موسما مذهلا حتى الآن وأنا سعيد بتطوره

أثنى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، على أداء محمد صلاح نجم الريدز في الموسم الحالي، وذلك قبل مواجهة وست هام في مساء غد السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ويعد صلاح هداف ليفربول في الموسم الحالي حتى الآن حيث نجح في تسجيل 7 أهداف، حيث سجل 6 في البريميرليج وهدف في دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها "سكاي سبورتس" عن صلاح:«لقد لعب صلاح موسمًا مذهلا حتى الآن، وقد تطور مرة أخرى كلاعب من آلة تسجيل الأهداف البحتة إلى لاعب أكثر ارتباطًا بين الخطوط، وهو أمر مهم جدًا بالنسبة لنا».

وأضاف المدير الفني الألماني الفائز بلقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مع الليفر:«إنه يعمل بجد، ويستخدم سرعته وتقنية بين الخطوط أيضًا».

وواصل:«أنا سعيد حقًا بتطوره، لكن بالطبع نحن بحاجة إلى أن يكون هو جميع اللاعبين في أفضل حالاتهم لتحقيق أهدافنا».

وأكمل:«كفريق علينا أن نتطور، وكلاعبين علينا أن نتطور، وهذا طبيعي لأن لدينا المزيد من الخبرة، لدينا المزيد من المباريات».

ويمتلك ليفربول حتى الآن 13 نقطة في المركز الثاني، خلف إيفرتون المتصدر بنفس النقاط ولكن يمتلك أفضلية فارق الأهداف.