وصول أولى رحلات المعتمرين من خارج المملكة بعد غد وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تصل إلى جدة بعد غدٍ الأحد أولى رحلات طيران المعتمرين القادمين من خارج المملكة بعد تعليق العمرة والزيارة مؤقتاً كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس (كورونا) المستجد.

وتقرر وصول الرحلة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة - عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي وسط تطبيق كافة التدابير الوقائية والبروتوكولات المتخذة من الجهات الرسمية حفاظاً على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة جاهزية منظومة العمل لاستقبال المعتمرين أثناء جميع نِقَاط الاتصال في رحلة المعتمر بدءاً من بلده مروراً بوصوله عبر المنافذ المحددة، وتنفيذ برامج تنقلات المعتمرين بعد إنهاء إجراءات القدوم، وأثناء تأديتهم المناسك، بوضع المعايير والضوابط لجميع مزودي الخِدْمات وشركات العمرة لضمان تطبيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية.

وجهزت الوزارة الأنظمة التقنية، وأطلقت تطبيق "اعتمرنا" الذي يهدف إلى تنظيم دخول أفواج المعتمرين والمصلين إلى الحرمين الشريفين وَفْق الطاقة التشغيلية الممكنة، كما جندت الوزارة جهودها كافة لهذا الموسم الاستثنائي، وأبرزها الوقاية والتطهير والتوعية، واتباع كامل الإرشادات التي وضعت لسلامة عُمّار بيت الله الحرام.