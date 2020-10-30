الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم تدين الإساءة إلى الأديان باسم الدين

أدانت الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم اليوم الجمعة الإساءة إلى الأديان وكافة أشكال العنف باسم الدين .



وقال الكاردينال لويس روفائيل ساكو بطريرك الكلدان في العراق والعالم في بيان صحفي " إننا ندين باسم الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم كل أشكال الإساءة إلى الأديان، والمسّ بالمعتقدات الدينية تحت أي ذريعة كانت، كما نشجب في الوقت عينه كل أعمال العنف باسم الدين" .



وأضاف" كلنا رجاء أن تبقى الأديان مصدر بركة ومحبة، وسلام وتعاون وبناء الثقة بين الناس، وليس مصدراً للأصولية وبث الكراهية والعنف والإقصاء".



وأكد ساكو" نحن واثقون من حكمة المرجعيات الدينية الرشيدة في قيادة الاخوَّة والتنوع، ومواجهة أية تحديات تهدد العيش المشترك والنسيج الوطني".



يأتي ذلك ردا على رسومات مسيئة لنبي الاسلام محمد نشرت في فرنسا مؤخرا ودافع عنها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بأنها تندرج تحت حرية التعبير ، مما اثار موجة غضب واستنكار في العالم الاسلامي ودعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية.