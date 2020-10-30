الصليب الأحمر: الصدمات المناخية وكورونا يدفعان قطاعات متزايدة من السودانيين إلى السقوط في هوة الفقر

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الصدمات المناخية ووباء (كورونا) يدفعان قطاعات متزايدة من السودانيين إلى السقوط في هوة الفقر، وتشكل تهديدًا لصحة ورفاه مئات الآلاف من السكان الذين يعانون أصلًا ويلات النزاع والعنف منذ عقود.



وقدرت اللجنة أن واحدا من كل أربعة سودانيين يواجه حاليا نقصا في الغذاء، مع ارتفاع الأسعار، وفي ظل موجات الجفاف والفيضانات التي دمرت قدرة السكان على الزراعة.



وقال نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيل كاربونييه- في بيان عقب ختام زيارته إلى السوان- إن المجتمعات المحلية التي نجت من سنوات الحرب في النيل الأزرق وجنوب كردفان (جنوب جمهورية السودان) ودارفور (غرب السودان) تعصف بها الآن عدة أزمات متزامنة، فوطأة أعمال العنف المتفرقة وتغير المناخ والانهيار الاقتصادي وجائحة (كوفيد-19) تجبر المزيد من السكان على الاعتماد على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وأضاف "يجب أن نواصل مساعينا للوصول إلى المجتمعات المنسية منذ أمد طويل، إلا أن المساعدات الإنسانية وحدها لن تضع حدا لدوامة العنف والنزوح والجوع، التي تحاصر ملايين السودانيين طوال عقود".