ترامب يقلل من خطورة حدة جائحة كورونا وسط أعداد غير مسبوقة لحالات الإصابة

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حطمت الولايات المتحدة رقما قياسيا آخر لحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة، بينما قلل الرئيس دونالد ترامب من خطورة الجائحة لدى اقتراب يوم الانتخابات.

وسجلت الولايات المتحدة نصف مليون حالة في الأيام السبعة الماضية وتجاوز إجمالي الحالات 9 ملايين حالة إصابة.

وسجلت البلاد أمس الخميس أكثر من 80 ألف حالة جديدة.

وتتزايد حالات النقل للمستشفى والوفيات، مما يثير المخاوف في بعض ولايات الغرب الأوسط بشأن وصول نظام الرعاية الصحية إلى طاقته القصوى. وتوفي أكثر من 1000 شخص بسبب كوفيد- 19 أمس.

وكتب ترامب عبر موقع تويتر: "المزيد من الفحوص يعني عددا أكبر من الحالات. ونحن لدينا أفضل الفحوص. وانخفضت الوفيات بصورة ملحوظة. وتتمتع المستشفيات بطاقة استيعابية إضافية كبيرة! نحن في حال أفضل بكثير من أوروبا. العلاج فعال!".

وقال الرئيس إن الديمقراطيين المعارضين كانوا سيفرضون الإغلاق، إذا كانت لديهم السلطة، برغم تطوير الأدوية واللقاحات الواعدة.

وفي الوقت نفسه، ينتقد المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن بصورة متزايد طريقة تعامل إدارة ترامب مع الجائحة، مشيرا إلى ارتفاع أعداد حالات الإصابة والوفيات.