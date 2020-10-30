البرهان يستقبل وفدا من جنوب السودان برئاسة وزيرة الدفاع

استقبل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، وفدا من جمهورية جنوب السودان برئاسة وزيرة الدفاع وشئون قدامى المحاربين إنجلينا جيني تيني.

وضم الوفد عددا من الوزراء، وقيادات في الجيش والشرطة وأجهزة الأمن والمخابرات، وحضر المقابلة وزير الدفاع السوداني اللواء الركن يس إبراهيم يس.

وأعربت وزيرة الدفاع من جنوب السودان، خلال اللقاء، عن شكرها وتقديرها لحكومة السودان لما وجدته من تعاون وتفاهم حول القضايا المشتركة خلال اجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان، وما صاحبها من اتفاق للتعاون في المجال الدفاعي بين البلدين الشقيقين، موضحة أن الزيارة حققت أغراضها.