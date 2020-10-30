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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 8:47 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 8:47 ص

سجلت كوريا الجنوبية 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 26 ألفا و385 شخصا.
وذكرت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها- وفق ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 114 إصابة لليوم الثالث على التوالي .. مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة تشمل 93 إصابة محلية و21 إصابة وافدة.
ومنذ أن خففت البلاد مستوى التباعد الاجتماعي إلى أدنى مستوى في 12 أكتوبر، والذي يسمح باستئناف معظم الأنشطة اليومية، يشهد عدد الإصابات اليومية ارتفاعا وانخفاضا على نحو متكرر ويتراوح حول 100 إصابة يوميا.
وحذرت السلطات الصحية من أن البلاد تمر حاليا بمنعطف حرج، حيث قد ترتفع الأرقام اليومية بشكل أكبر، ما قد يؤدي إلى عودة تفشي الفيروس، بينما يسافر الناس للاستمتاع بإجازة الخريف.
ويعد عيد الهالوين، المقرر له غدا، مصدر قلق كبير للسلطات الصحية في كوريا حيث يعتاد المواطنون التجمع في المرافق الترفيهية، وهي بؤرة محتملة للعدوى الجماعية.

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