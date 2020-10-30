 ضبط 208 منشآت مخالفة وإعدام 384 كيلو حلويات فاسدة في كفر الشيخ - بوابة الشروق
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ضبط 208 منشآت مخالفة وإعدام 384 كيلو حلويات فاسدة في كفر الشيخ

محمد نصار:
نشر في: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 4:34 م | آخر تحديث: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 4:34 م

شهدت مدن محافظة كفر الشيخ، حملات لمديرية الصحة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين، على مصانع الحلويات، لضبط المخالفين، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين.

وأسفرت مرور الحملة على مصانع الحلويات الخاصة بالمولد النبوي الشريف بمحافظة بكفر الشيخ، عن ضبط ما يقارب 208 منشآة مخالفة، وسحب 316 عينة، وإعدام 384 كيلو حلويات، وحررت 157 محضراً للمنتجات المخالفة للمعايير والجودة المطلوبة.


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