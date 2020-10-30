حملات نظافة وتطهير خطوط الصرف وفتح شوارع مغلقة بمراكز كفر الشيخ

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة وتطهير وتسليك خطوط الصرف، وإزالة التعديات، وتجميل المدن، وفتح شوارع مغلقة خلال السنوات الماضية، بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأشرف المهندس وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على فتح شارع مركز الشرطة بفوه وإزالة الحواجز الخرسانية، بالتعاون مع خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، كما تابع إزالة كشك بالطريق العام، وأعمال خط مياه يخدم توابع المدينة بطول 1200متر.

وتفقد فرج أعمال النظافة والإنارة العامة، وإصلاح مواسير مياه الشرب، وتسليك بيارات الصرف الصحي، وأعمال الإنترلوك، بالإضافة إلى التاكسي بطريق أبو دراز، كما تابع توصيل الغاز الطبيعي بمدينة فوه.

وفي دسوق، أشرفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس المركز على إزالة شدة خشبية على مساحة 36 متراً، بدون ترخيص بجوار السكة الحديد، كما تابعت أعمال صيانة وتركيب كشافات ليد بطريق دسوق قلين، وتطهير خطوط خفض المنسوب بالمندورة، وأعمال النظافة بشباس الملح وكفر مجر، وتسليك خطوط الصرف الصحي بكفر العرب وجماجمون، وأعمال النظافة بسنهور، ومحلة داي، وأعمال النظافة بكنيسة الصرادوسى وتوابعها.

وفي الرياض، تابع المهندس أحمد الشناوي، رئيس المركز، أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمدخل المدينة من ناحية كوبري فرج الكبري الجديد، وأعمال الرصف، إضافة إلى متابعة سير العمل في المركز التكنولوجي، والتيسيرات المقدمة للمواطنين راغبي التصالح.

وأشرف العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على تنفيذ خط طرد لصرف مياه الأمطار بأماكن تجمعات مياه الأمطار والأكثر تضررا بمنطقة النرجس، لارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمدينة، وتابع أعمال النظافة وإزالة الإشغالات.

وتفقد شعبان مبروك، رئيس مركز كفر الشيخ، أعمال التجميل، بشارع المحكمة حتى نهاية برج الأحرار بجوار بيع المصنوعات، مؤكدا استكمال أعمال التجميل صباح الغد في شارع صبري القاضي، كما تابع فتح الطريق أمام الكنيسة بشارع الخليفة المأمون.