 مقتل جنديين في شرق أوكرانيا بعد 3 أشهر من السلام النسبي - بوابة الشروق
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مقتل جنديين في شرق أوكرانيا بعد 3 أشهر من السلام النسبي

الجنود الاوكرانيين - ارشيفية
الجنود الاوكرانيين - ارشيفية
كييف - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 5:59 م | آخر تحديث: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 5:59 م
قال الجيش الأوكراني اليوم الجمعة إنه تم انتهاك وقف إطلاق النار الذي كان ساريا في شرق أوكرانيا منذ ثلاثة أشهر، حيث قتل جنديان وأصيب آخران في اشتباكات جرت مؤخرا.

وقال الجانب الأوكراني في بيان إن القتال وقع في قرية فوديان بمنطقة دونيتسك قرب الحدود الروسية.

ونفت جماعة انفصالية موالية لروسيا في المنطقة هذا الزعم، ووصفته بأنه استفزاز.

وكان وقف إطلاق النار، المطبق منذ 27 تموز/ يوليو، هو الأطول الذي لم يشهد وقوع انتهاكات جسيمة، وذلك منذ اندلاع الصراع قبل ستة أعوام.

ووفقا للأمم المتحدة، قتل أكثر من 13 ألف شخص في هذا الصراع.

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