 السعودية: تأسيس جمعية «ضيوف مكة» لخدمة الحجاج والمعتمرين - بوابة الشروق
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السعودية: تأسيس جمعية «ضيوف مكة» لخدمة الحجاج والمعتمرين

رويترز
نشر في: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 5:41 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 5:41 ص

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد بن سليمان الراجحي، عن موافقته على طلب تأسيس جمعية "ضيوف مكة" لخدمة الحجاج والمعتمرين.

وتهدف الجمعية، إلى "تقديم الخدمات الإرشادية والإغاثية والاجتماعية للحجاج والمعتمرين، بما يتناسب مع مكانة المملكة، والترحيب والاحتفاء بهم وتوديعهم عبر المراكز والمنافذ المخصصة لذلك".

وستشارك الجمعية مع الجهات العاملة في خدمة الحجاج والمعتمرين بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة، وتشجيع الشباب وتنمية مهاراتهم على التطوع لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، حيث ستركز أنشطة الجمعية على البرامج والحملات التوعوية والتثقيف".

ويأتي القرار ضمن خطط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوسع في إنشاء الجمعيات الأهلية ودعم المشروعات التنموية في مختلف مناطق المملكة.

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