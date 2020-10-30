أتم مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس ابراهيم عثمان ، بشكل رسمى التعاقد مع الجزائري رضوان شريفي الظهير الأيسر خلال الميركاتو الحالى وذلك بعد اشادة جهاز الدراويش بقدراته الفنية والبدنية.

وقامت لجنة التعاقدات بمفاوضات مكثفة مع ظهير اتحاد العاصمة الجزائرى بعد متابعته بشكل تفصيلى حيث رحب بإرتداء قميص الدراويش ، نظرا لقيمة النادى الكبيرة وجماهيرته العريضة رغم تلقيه أكثر من عرض من أندية منافسة.

اللاعب الجزائرى صاحب الـ 27 عاما خاض 27 مباراة بقميص اتحاد العاصمة الموسم الماضي ونجح في صناعة هدفين ، ويعد النجم الجزائرى احد المشاركين فى حصد فريقه الأسبق على لقب بطولة الدورى المحلى موسم 2018-2019.

كما شارك مع منتخب بلاده للناشئين تحت 23 عاما فى أكثر من 14 مباراة بجانب تسجيله هدف وصنع 3 أهداف حيث العديد من المباريات المؤهلة لأولمبياد البرازيل الماضية فضلا لعب نهائيات كأس الأمم الأفريقية فضلا عن التواجد ضمن صفوف منتخب الجزائر للمحليين.

ويملك الجزائرى خبرة كبيرة حيث خاض 117 مباراة بالدورى الجزائرى سجل خلالهم هدف وصنع أكثر من 8 أهداف بجانب خوض 11 مواجهة بكأس الجزائر وصنع خلالهم هدفين وسجل هدف واحد ، فضلا عن المشاركة بثمانية مباريات بدورى أبطال افريقيا وست مواجهات بكأس الكونفدرالية.

وخلال فترة تألقه ضمن صفوف فريق اتحاد بلعباس الجزائرى ، كان قريبا من الانضمام لصفوف انجيه الفرنسى تحت قيادة المدير الفنى ستيفان مولان إلا أن المفاوضات لم يكتب لها النجاح.

ويسعى مسؤولو الإسماعيلي لتدعيم صفوف الفريق بشكل جيد للعودة إلى المنافسة على البطولات المختلفة كسابق عهده.

يذكر أن الإسماعيلي قد تعاقد مع المهاجم الأنجولي أري بابل والجناح المصري أحمد مصطفى.