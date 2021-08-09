قال أمين مصطفى، عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، إن المشاجرة التي نشبت بين طلاب بالأسلحة البيضاء بدأت خارج أسوار الجامعة في أحد المطاعم ثم امتدت حتى البوابة، موضحًا أنها نشبت بين طالب من كلية الحقوق وآخر من كلية الآداب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن المشاجرة شهدت استخدام لسلاح أبيض وحدوث بعض الإصابات بين الطرفين، منوهًا إلى أن الشرطة ألقت القبض على الأطراف المشاجرة ونقلت أحد الطلاب إلى المستشفى للعلاج.

ووصف الأمر بأنه منظر سيئ للغاية ومخالفة واضحة للتقاليد وأعراف الشعب المصري، متابعًا: «التحقيقات تجري في النيابة العامة ونتابعها ومن المفترض إجراء تحقيق داخلي تأديبي».

وذكر أن الأمن أغلق بوابة الجامعة خشية من دخولهم إلى الحرم الجامعي، ليسأل الإعلامي عن سبب عدم تدخل الأمن في الواقعة، فأجاب العميد: «الحرس عبارة عن شركة الأمن الخاص ووظيفتهم تنظيم دخول الطلاب ولا تعلم أطراف المشاجرة، وتحافظ على عدم انتقال المشاجرة للداخل حتى لا تؤدي إلى ذعر شديد».

وألقت أجهزة الأمن، القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء نشبت بين طلبة كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية.

وأصدرت جامعة الإسكندرية بيانا أوضحت فيه تفاصيل المشادة بين الطلاب، وأوضحت أنه مساء اليوم السبت، نشبت مشادة كلامية، خارج نطاق الحرم الجامعي بشارع سوتير، بين كل من: «م- ج-م» طالب بالفرقة الأولى حقوق، و«أ- ر-ع» طالب بالفرقة الثانية كلية الآداب وشقيق الطرف الثاني وآخر غير معلوم.

وأضافت الجامعة في بيانها أنه انتهت المشادة عقب ذلك وبعد فترة تجددت المشادة أمام بوابة كلية الحقوق المطلة على شارع سوتر من الخارج وتطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرف الأول بضرب الطرف الثاني مستخدما آلة حادة (كتر)، أدى إلى إصابته بجرح قطعي أسفل الذقن وسحجة بأحد الذراعين، وحاول الهرب إلى داخل كلية الحقوق من خلال الباب الفري للبوابة إلا أن أمن الكلية منع دخوله، حيث لم يكن معلوما أنه طالب بالكلية كونه طالب مستجد بالفرقة الأولى.