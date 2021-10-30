ضبط شخص بتهمة إدارة أكاديمية بدون ترخيص في الجيزة

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخص يدير أكاديمية بدون ترخيص في الجيزة، للنصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إدارة شخص، مقيم بمحافظة الجيزة، كيان تعليمى وهمى (أكاديمية "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة الجيزة)، واتخاذها وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية وقيامه بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن مزايا الدراسة بالأكاديمية فى منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة، وإصدار شهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة، وقد تمكن خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المتهم حال تواجده بمقر الأكاديمية المشار إليها، وبالتفتيش عُثر على (شهادات دراسية واستمارات بيانات وطلبات التحاق لراغبى الالتحاق بالأكاديمية، دفاتر إيصالات تحصيل نقدية، كارنيهات منسوب صدورها للأكاديمية، أكلاشيه يحمل مسمى الأكاديمية، صور مستندات شخصية خاصة براغبى الدراسة بالأكاديمية).

كما أمكن الاستدلال على 2 من ضحاياه، وبسؤالهما قررا نصب المتهم عليهما، والاستيلاء على مبالغ مالية منهما تحت ذات الزعم.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.