ندب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق عقار قديم خالٍ من السكان في الإسكندرية

قررت نيابة الجمرك في الإسكندرية، اليوم الجمعة، ندب خبراء الأدلة الجنائية، لمعاينة موقع حريق نشب في عقار قديم خالٍ من السكان، وطلبت تحريات المباحث، وسؤال شهود العيان، حول الواقعة.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد ورود بلاغًا من شرطة النجدة، حول نشوب حريق بالمنزل رقم 3 بحارة بندقة، دون حدوث إصابات.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق في منزل قديم، مكون من 3 طوابق علوية، وخالٍ من السكان.

تم إخماد النيران وتبريد آثارها لمنع امتدادها إلى باقي المنازل المجاورة، فيما لم يسفر الحريق عن حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.